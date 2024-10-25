Дружная семья БРИКС. Что показал миру саммит в Казани

В Казани завершился XVI саммит БРИКС, участие в котором приняли 35 стран и шесть международных организаций. Его итоги на пресс-конференции подвел президент России Владимир Путин, назвав мероприятие кульминацией российского председательства в объединении и одним из заметных событий в мировом политическом календаре. О чем еще говорил глава государства и чем запомнится саммит — в материале 360.ru.

Какие страны приехали на саммит в Казань В рамках саммита, подчеркнул президент, провели более 200 мероприятий в 30 российских городах — встречи отраслевых министров, конференции, семинары и Деловой форум, а также спортивные игры. «В нынешнем году мы работали уже в обновленном, расширенном составе, и Россия как председатель в объединении делала все возможное, чтобы новые члены организации максимально быстро и органично влились в нашу семью. И это у нас, на мой взгляд, получилось», — сказал Путин.

Интересно Полноправных членов БРИКС сейчас 10: к объединению присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. На саммите статус страны — партнера организации, дающий право в будущем стать полноправным членом, получили 13 государств, в том числе Турция и Белоруссия. Полноправных членов БРИКС сейчас 10: к объединению присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. На саммите статус страны — партнера организации, дающий право в будущем стать полноправным членом, получили 13 государств, в том числе Турция и Белоруссия.

Путин отметил, что в Казань приехали делегации от 35 государств, а также шести международных организаций. Среди них были почти все лидеры стран, входящих в БРИКС, кроме президента Бразилии Лулы да Силвы, а также главы Азербайджана, Армении, Монголии, Белоруссии, Конго, Лаоса, Киргизии, Казахстана и других.

Такая широкая представительность наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС, растущем интересе к взаимодействию с нами со стороны государств, на деле проводящих подлинно независимую, суверенную политику. Владимир Путин президент России

У каждой из стран — участниц саммита, указал глава государства, свой путь развития, богатая история и культура. Он подчеркнул, что именно в таком многообразии кроется сила и огромный потенциал для сотрудничества не только в рамках БРИКС, но и с разделяющими принципы деятельности и цели объединения единомышленниками. О желании присоединиться к БРИКС заявили Лаос, Палестина и Белоруссия. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что его страна полна решимости улучшить диалог с входящими в объединение государствами. «Мы верим в цели того, что БРИКС вносит уникальный вклад в идею более справедливой глобальной системы, торговых отношений», — привело слова турецкого лидера РИА «Новости».

Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Казанская декларация саммита БРИКС Собравшиеся в Казани лидеры стран — участниц объединения одобрили Казанскую декларацию, которая подытожила состоявшиеся на саммите дискуссии. Документ вышел объемным: 134 пункта на 43 страницах, основные темы — дальнейшее развитие БРИКС, позиция по проблемам глобального характера, вопрос санкций и урегулирование региональных кризисов.

Интересно В контексте Казанской декларации Украину упомянули только один раз, довольно коротко и без лишних формулировок: лидеры БРИКС отметили «предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии». В контексте Казанской декларации Украину упомянули только один раз, довольно коротко и без лишних формулировок: лидеры БРИКС отметили «предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии».

В документе отметили, что объединение выступает против гонки вооружений в космосе, обеспокоено эскалацией на Ближнем Востоке и призывает не политизировать сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью.

Получился, на наш взгляд, комплексный концептуальный документ с позитивной повесткой, устремленной в будущее. Владимир Путин

Кроме того, в декларации коснулись темы иранской ядерной сделки, договорились упрощать торговлю между странами, поддержали всеобъемлющую реформу ООН, создание новой инвестплатформы, указали на необходимость реформирования нынешней международной финансовой архитектуры, а также затронули множество других вопросов актуальной мировой повестки.

Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Валюта БРИКС: что о ней говорили на саммите Вопрос финансового взаимодействия стран объединения обсуждают давно, и по итогам саммита журналисты поинтересовались у Путина, рассматривали ли его участники создание альтернативной платежной системы и какого-либо аналога SWIFT. «Мы не создавали, не создаем никаких никому альтернатив, но тем не менее вопрос очень важный на сегодняшний день, и одна из ключевых проблем — это проблема расчетов. Поэтому мы идем по пути использования национальных валют, это хорошо известно», — ответил президент. Он напомнил, что в России пользуются созданной ЦБ системой обмена финансовой информацией. Собственные системы есть и у других стран — участниц, и взаимодействие по ним будут развивать.

Но какой-то отдельной общей системы мы пока не изобретаем, того, что есть, в принципе, достаточно, нужно только вовремя, своевременно принимать соответствующие решения на административном уровне. Это тоже обсуждали с коллегами и будем идти по этому пути. Владимир Путин

Накануне глава государства передал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной муляж несуществующей купюры объединения. «Это кто-то из наших — то ли из [Торгово-промышленной палаты], то ли еще кто-то — они напечатали такую квазиденьгу», — сказал он. Набиуллиной купюра якобы не понравилась. Позже в Кремле отметили, что председатель ЦБ просто ревностно следит за национальной валютой и недовольством ее реакцию назвать нельзя.

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Самые примечательные участники саммита БРИКС На фоне лидеров других стран на саммите, по версии The New York Times, сильнее всего выделялся президент Турции. Эрдоган, отметили журналисты, стал единственным лидером страны НАТО, приехавшим в Казань. Он провел переговоры с Путиным и выступил на заседании БРИКС+, где заявил о бессилии существующей мировой системы.

Турция придает большое значение объединению с нашими друзьями на многосторонних платформах и поиску решений общих проблем. Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Большой ажиотаж вызвал приезд на саммит БРИКС генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, что крайне обидело Украину. В МИД республики тут же припомнили ему отказ прибыть на первый глобальный мирный саммит в Швейцарии. Свое недовольство выразил и Владимир Зеленский, причем довольно по-хамски. Дошло до того, что главу международной организации внесли в базу «Миротворец». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале подчеркнула, что сайт «является списком намеченных жертв или, как еще говорят, списком на уничтожение (hit list)». «Напомню, Гутерреш — португалец, по случаю прописки свято преданный заветам НАТО», — писала она.

Сам генсек ООН на заседании в формате «БРИКС-плюс/аутрич» буквально повторил слова Эрдогана про веру в объединение, а также назвал важной его роль в глобальной безопасности. Гутерриш обратился к Путину с призывом «жить как одна большая семья», на что президент России ответил с долей иронии. «Мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества, дело иногда доходит до драки», — с улыбкой сказал он, напомнив о целях БРИКС.

Реакция зарубежных СМИ на саммит БРИКС Прошедший в Казани саммит не остался без внимания западной прессы. Газета The New York Times написала о «дипломатической победе Путина», упомянув, что на саммит прибыли лидеры Китая, Индии и Южной Африки. Журналисты также заявили, что встречи с главами иностранных государств стали для президента России якобы более редкими. «И он стремился использовать эти встречи, чтобы показать, что у него есть могущественные союзники и влияние в мире», — указали в статье.

Фото: Grigory Sysoev / Brics-Russia2024

Более смелый заголовок для материала о саммите БРИКС использовал телеканал CNN, в котором указали на желание Запада представить Россию изолированной. Масштаб состоявшегося мероприятия в Казани, указали в статье, это опровергает.

Фото: скриншот

«Путин организует саммит с участием более десятка мировых лидеров. Это явный сигнал о том, что он не одинок, а поддерживает формирующуюся коалицию стран», — заявили авторы публикации. Они также заметили, что саммит подчеркнул сближение стран, которые надеются увидеть сдвиг в мировом балансе сил и напрямую противостоять Западу во главе с США. Похожей позиции придерживались и в материале Bloomberg. Агентство также выпустило статью, в которой сообщило о переходе баланса сил в мировой экономике от G7 к странам БРИКС. Выводы в ней сделали на основании отчета Международного валютного фонда. «МВФ в течение следующих пяти лет ожидает большей доли роста от таких мощных экономик БРИКС, как Китай, Индия, Россия и Бразилия», — подчеркнули журналисты.