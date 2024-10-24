Песков объяснил недовольство Набиуллиной «купюрой БРИКС»

Песков: Набиуллиной не понравилась «купюра БРИКС», она следит за рублем

Недовольство председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной символической купюрой БРИКС связано с ее личной обеспокоенностью национальной валютой. Об этом журналисту Павлу Зарубину сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Набиуллина не была недовольна. Она ревностно следит за рублем», — сказал он.

Песков отметил, что такие купюры БРИКС были только у вице-премьера России Александра Новака, а не у всех.

Ранее российскому президенту Владимиру Путину на саммите БРИКС подарили «символическую купюру» межгосударственной организации. Глава государства передал ее Набиуллиной, которой «квазиденьга» не понравилась.

Создание валюты БРИКС в качестве альтернативы американскому доллару обсуждают как минимум с 2023 года. Британский журналист Томас Фази не исключал, что участники казанского саммита в результате договорятся запустить новую валютную экосистему.