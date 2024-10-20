Кремль ответил на вопрос об отмене поездки главы Бразилии на БРИКС

Отмена поездки бразильского президента Луиса Инасиу Лула да Силвы на саммит БРИКС не связана с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее президент России заявил, что не поедет на саммит G20 в Бразилии. Официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, могут ли быть связаны эти вещи.
«Нет», — сказал Песков.
По его словам, в Кремле эта мысль и в голову не могла прийти.
Путин отказался ехать на саммит «Большой двадцатки», чтобы «не срывать» его работу. Президент добавил, что у него с президентом Бразилии Лулой прекрасные дружеские отношения.
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