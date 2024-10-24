Путин: Россия делала все возможное, чтобы новые члены БРИКС влились в семью

Россия делала все необходимое, чтобы новые члены БРИКС органично влились в сообщество. Об этом на пресс-конференции по итогам XVI саммита объединения в Казани сообщил президент Владимир Путин.

«Мы в нынешнем году работали в расширенном и обновленном составе. Как председатели объединения мы делали все возможное, чтобы новые члены сообщества максимально органично и быстро влились в нашу семью. У нас получилось это», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что новые участники увидели, что в БРИКС можно работать и добиваться результатов.

«Они почувствовали, что в сообществе есть самое главное — обязательный учет интересов друг друга и взаимное уважение», — заключил он.

Путин назвал БРИКС открытым форматом для всех стран. Он напомнил, что в объединении ждут всех, кто готов разделить его ценности.