Набиуллиной не понравилась переданная Путиным купюра БРИКС

На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин получил муляж несуществующей купюры объединения, а затем отдал его главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что она не оценила банкноту, сообщило РИА «Новости» .

«Это кто-то из наших — то ли из [Торгово-промышленной палаты], то ли еще кто-то — они напечатали такую квазиденьгу», — сказал он.

Песков добавил, что банкнота стала символом общей работы стран на площадке БРИКС. По его словам, Набиуллиной она не понравилась.

Журналисты заметили купюру в руках Путина на выходе из зала, где прошло заседание саммита БРИКС в расширенном составе. Президент с улыбкой показал ее министрам, а потом отдал главе Центробанка.

Создание единой валюты БРИКС в качестве альтернативы доллару обсуждают по меньшей мере с 2023 года. Британский журналист Томас Фази допустил, что участники саммита в Казани договорятся запустить новую валютную экосистему.