Украина обиделась на Гутерриша за решение посетить саммит БРИКС в Казани

Решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани не понравилось Украине. Свое недовольство МИД страны выразил в соцсети X.

В министерстве напомнили, что генсек ООН отклонил приглашение украинской стороны прибыть на первый глобальный мирный саммит в Швейцарии, но принял решение посетить Казань.

Позицию Гутерриша в ведомстве сочли неправильной, отметив, что она не «способствует мирному процессу» и «подрывает репутацию ООН».

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин подтвердил участие Гутерриша в саммите БРИКС и запланированную на 24 октября встречу с президентом Владимиром Путиным, сообщило РИА «Новости». В ходе обсуждения стороны планируют рассмотреть вопросы деятельности ООН и актуальные международные проблемы, включая ситуацию в Ближнем Востоке и вокруг Украины.

Первая конференция по Украине состоялась в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. В Кремле ранее заявляли, что без участия России искать пути решения конфликта нелогично и бесперспективно.