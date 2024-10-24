Зеленский выразил претензию к Гутерришу из-за визита на саммит БРИКС в Казань

Президент Украины Владимир Зеленский по-хамски выразился в адрес ООН в день этой организации на фоне визита генерального секретаря Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казань. Свое мнение по этом поводу украинский лидер выразил в своем Telegram-канале.

«В день Объединенных наций важно, что мир не забывает про цели и принципы устава ООН, <…> хотя некоторые ее функционеры отдают предпочтение искушениям в Казани», — сказал Зеленский

Он также добавил, что в мире нормы международного права всегда будут иметь значение.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прилетал в Казань, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Он встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин сообщал, что генсек планировал обсудить с Путиным актуальные международные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Украины. После этого МИД республики высказал недовольство из-за участия Гутерриша в саммите БРИКС.