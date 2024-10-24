Путин заявил об успехе саммита БРИКС в Казани

В БРИКС можно работать и добиваться результатов. Об этом президент России Владимир Путин заявил на итоговой пресс-конференции саммита в Казани.

Глава государства указал на успех мероприятия: в 2024 году в нем участвовали 35 государств и шесть международных организаций.

«Задача объединения — построение более демократического, более инклюзивного и многополярного миропорядка», — сказал Путин.

Также он отметил, что государства БРИКС выразили положительный настрой, направленный на углубление партнерства в финансовой сфере, и согласовали список потенциальных стран — партнеров организации.

Ранее Путин заявил, что в этом году страны — участницы БРИКС смогли продвинуться по всем магистральным направлениям в политике и экономике. По его словам, эти достижения повлияют на будущее государства.