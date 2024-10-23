Страны БРИКС утвердили итоговую декларацию саммита

Страны БРИКС утвердили Казанскую декларацию по итогам саммита. Ее текст опубликовали на сайте Кремля .

В декларации страны договорились укреплять многосторонний миропорядок как более справедливый, развивать сотрудничество в интересах глобальной и региональной стабильности и расширять гуманитарные обмены. Всего она состоит из 134 пунктов.

«Хочу отметить, что мы планируем распространить ее в ООН как наш общий совместный документ», — подчеркнул президент Владимир Путин, выступая на заседании саммита в расширенном составе.

Саммит проходит с 22 по 24 октября. Накануне Путин, по словам его помощника Юрия Ушакова, успел переговорить тет-а-тет почти со всеми лидерами стран, прилетевшими в столицу Татарстана, и обсудить многие темы на неформальном ужине.