«Бумажный тигр» бьет по НАТО: Путин — о ядерном оружии, Tomahawk и успехах СВО. Главное из выступления на «Валдае»

У России «оттяпать» ничего не получится. Украина терпит полный крах, а российской армии противостоит весь НАТО. Каких успехов добились войска России на СВО, что будет с Tomahawk, когда ждать переговоров с Киевом, как Россию дважды не взяли в НАТО и зачем власти подняли НДС — редакция 360.ru собрала главное из выступления главы государства Владимира Путина на «Валдае».

Чего добилась Россия на СВО Во время выступления Владимир Путин сравнил потери российской и украинской сторон в конфликте. Он также рассказал о ситуации в зоне СВО.

У нас разумеется, к сожалению, тоже есть потери, но они кратно меньше, чем со стороны ВСУ. Владимир Путин

По сведениям главы государства, ВСУ только за сентябрь потеряли 44 тысячи человек. Почти половина этих потерь — безвозвратные. Растет в рядах ВСУ и число дезертиров. С января по август 2025 года оно достигло 150 тысяч человек. Восполнить личный состав на линии соприкосновения Украина не в состоянии, констатировал президент. «За это время набрали по принудительной мобилизации только, по-моему, 18 с чем-то тысяч, 14,4 вернули после излечения из госпиталей. Смотрите, если сложить, сколько мобилизовали, сколько вернули из госпиталей и сколько потеряли, получится минус 11 тысяч в месяц. Значит, не только нет восполнения на линии боевого соприкосновения, а уменьшение идет», — объяснил Путин. Кроме того, как добавил президент, в армию России идут добровольцы. Массовой и принудительной мобилизации, как на Украине, нет. ВСУ глава государства счел «рабоче-крестьянской» армией, поскольку элиты Киева в ней не служат. Военнослужащих Украины Владимир Путин призвал «бежать» и сдаваться в плен.

Сложившуюся на поле боя ситуацию ВСУ не понимают. В их рядах царит неразбериха. При этом российские военные идут вперед по всей линии соприкосновения. «Я не буду вдаваться в детали [о ходе СВО], в том числе и потому, что не хочу информировать нашего противника. Что имею в виду? Что у них неразбериха, они сами не очень понимают, что там происходит», — объяснил Путин. Зону безопасности российские войска создают целенаправленно, добавил президент. Их работа идет слаженно. На сегодняшний день армия России взяла под контроль «почти две трети Купянска». Под полный контроль перешел Кировск. Также российские бойцы вошли в Северск и Константиновку. До полного освобождения ЛНР осталось совсем немного.

Почти 100% Луганской области в наших руках — осталось, по-моему, 0,13%, которые противник контролирует. Владимир Путин

В Харьковской области под контроль России недавно перешли половина города Волчанск, а в Сумской области населенный пункт Юнаковка. Здесь формируется буфер безопасности. «Волчанск наполовину забрали — я думаю, дело времени, сейчас заберут наши бойцы и вторую часть. Там создается уверенно зона безопасности», — рассказал президент. Почему нужно поднять НДС Повышение НДС до 22% позволит Центробанку найти «лучший баланс» при решении по ключевой ставке. Правительство получит возможность лучше регулировать расходы бюджета. В целом же, это создаст условия для развития российской экономики, объяснил Владимир Путин. В связи с повышением НДС «важно, чтобы у нас не выросли объемы и масштабы теневой экономики», — констатировал президент. Россия, добавил Путин, «была вынуждена пожертвовать высокими темпами роста экономики», чтобы побороть инфляцию. Дефицит бюджета на текущий год запланирован на уровне 2,6% ВВП, в 2026 году этот показатель составит 1,6%.

Путин пригрозил ядерными испытаниями Россия обладает самым современным ядерным арсеналом, рассказал Путин. И добавил, что некоторые страны готовятся испытать такое оружие. «Кое-кто готовит эти испытания. Мы это видим, знаем. И если они произойдут, мы сделаем то же самое», — пригрозил Владимир Путин. Он также допустил появление в России новых систем гиперзвукового оружия. Такая работа уже ведется.

Когда переговоры с Украиной Происходящее на Украине Владимир Путин назвал «трагедией» и «болью» как для украинцев, так и для русских. Ответственность за то, что боевые действия прекратить пока не удалось, глава государства возложил на Европу. Саму Украину президент счел всего лишь «картой» в более масштабной игре. Потери и массовое дезертирство не позволят Украине решить проблемы на линии соприкосновения, добавил Путин. «Надеюсь, что это понимание к лидерам киевского режима придет и они найдут в себе силы, чтобы сесть за стол переговоров», — сказал президент.

Россия — «бумажный тигр»? Не оставил без внимания Владимир Путин и выпад Трампа о «бумажном тигре». Глава государства пояснил, что все эти годы Россия противостоит не Украине, а всему НАТО. «Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это „бумажный тигр“? Что тогда само НАТО? Оно что тогда из себя представляет?» — поинтересовался Путин. Он также допустил, что Трамп мог сделать такое сравнение с иронией.

Я не знаю, в каком контексте это было сказано, как, с иронией, может, было сказано. Вот он сказал своему собеседнику: «Это же «бумажный тигр». А дальше, может, что? Ну идите тогда и разберитесь с этим «бумажным тигром». А там, видите, все происходит по-другому. Владимир Путин

Вопрос о Tomahawk Поставки ВСУ американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk будут означать новый этап эскалации конфликта. В том числе и между Россией и США, отметил Владимир Путин. Ракеты Tomahawk — это «не совсем современное», но «мощное» и «представляющее угрозу» оружие, объяснил президент.

Были же ATACMS. И что? Да, наносили определенный ущерб. В конце концов системы ПВО России приспособились, начали их сбивать. Могут Tomahawk нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать. Владимир Путин

Применять такие ракеты без участия американских военных ВСУ не смогут, добавил глава государства. «Нанесет ли это ущерб нашим отношениям, в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля? Конечно, нанесет. Применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Эту будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации», — констатировал президент.

Откуда дроны в Европе Один из вопросов на сессии касался дронов в Европе. Владимир Путин в шутку ответил, что больше не будет их посылать. «Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают? В Лиссабон», — пошутил глава государства. Уже серьезнее президент объяснил, что у России нет целей для беспилотников в Европе. Путин объяснил, чем отличается от императора Модератор сессии поинтересовался, ощущает ли президент себя «Александром I на Венском конгрессе, который самолично вел переговоры о новом мироустройстве». Путин ответил отрицательно, поскольку Александр I император, а президента России избирает народ. Словами другого императора, Петра I, Владимир Путин описал также, кто такой «русский». «Все меняется, кроме одного — храбрости, мужества и героизма русского солдата. Когда я говорю русский, имею в виду не этнически русских. <…> Напомню, что сказал Петр I. Кто такой русский? Русский — это тот, кто любит Россию и служит ей», — пояснил президент.

Почему распался СССР? Распад СССР Владимир Путин предложил считать осознанным роспуском ради отношений с Западом. Решение, полагает президент России, руководство Советского Союза приняло, чтобы избавиться от идеологической конфронтации с другими странами.

Я думаю, что и роспуск Советского Союза был связан с позицией тогдашнего руководства России избавиться от всякой идеологической конфронтации в надежде на то, что сейчас, когда все, с коммунизмом покончено, сейчас наступит братание. Нет, ничего подобного. Владимир Путин

Как Россию не взяли в НАТО Россия хотела вступить в НАТО, рассказал Владимир Путин. Предлагал такой вариант и СССР в 1954 году. Оба раза страна получила «отказы с порога». «Мы были готовы к совместной работе, <…>, но наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов», — пояснил Владимир Путин. Сам Путин делал такое предложение США в 2000 году. Россия, объяснил он, хотела вступить в НАТО, чтобы создать общее пространство безопасности. При этом вступление Финляндии и Швеции в НАТО Владимир Путин счел глупостью, так как обе страны в результате потеряли свой нейтральный статус. «Что, Россия собиралась захватить Хельсинки что ли? Или Стокгольм?» — добавил Путин. Президент России предположил, что Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО, чтобы «что-то назад оттяпать» в случае стратегического поражения России. «Опять могу показать определенный жест. Не могу этого сделать в присутствии дам», — сказал глава государства.