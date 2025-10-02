«Не буду больше!» Путин в шутку пообещал не отправлять дроны на европейские города

Путин на «Валдае» в шутку пообещал не отправлять дроны на европейские города

Российский президент Владимир Путин в шутливой форме пообещал прекратить запуски дронов в сторону европейских столиц. Поводом для шутки стал вопрос ведущего сессии Федора Лукьянова на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» о целях отправки дронов в Данию с «российским следом».

Президент пообещал, что прекратит и назвал несколько городов Европы, которые могли бы обвинить Россию в использовании против них БПЛА.

«Не буду больше! Ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген», — заявил Путин.

Среди прочих президент также упомянул Лиссабон как еще один возможный пункт назначения.