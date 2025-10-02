«Не буду больше!» Путин в шутку пообещал не отправлять дроны на европейские города
Российский президент Владимир Путин в шутливой форме пообещал прекратить запуски дронов в сторону европейских столиц. Поводом для шутки стал вопрос ведущего сессии Федора Лукьянова на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» о целях отправки дронов в Данию с «российским следом».
Президент пообещал, что прекратит и назвал несколько городов Европы, которые могли бы обвинить Россию в использовании против них БПЛА.
«Не буду больше! Ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген», — заявил Путин.
Среди прочих президент также упомянул Лиссабон как еще один возможный пункт назначения.
Ну а если серьезно, то у нас и дронов-то нет, которые до Лиссабона долетают. Есть определенное [оружие] большой дальности. Но целей там нет, вот что главное. Это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом, чтобы выполнить указания вашингтонского «обкома» и повысить расходы на оборону.
Владимир Путин
президент России
Также Путин во время выступления заявил, что попытки Запада нанести стратегическое поражение России изначально обречены на провал. По его словам, некоторые страны всегда желали сокрушить Россию и поживиться, но этого никогда не случится.