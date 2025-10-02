Путин напомнил, что России дважды отказывали во вступлении в НАТО

СССР и затем Россия дважды выражали готовность вступить в Североатлантический альянс, но оба раза им отказали «с порога». Об этом на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент Владимир Путин.

По его словам, Советский Союз и Россия стремились ликвидировать основания для блоковой конфронтации и создать общее безопасное пространство.

«Наша страна <… > дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО», — отметил глава государства.

Он уточнил, что первый раз о готовности вступить в блок руководство страны заявляло в 1954 году, а второй — во время визита президента США Билла Клинтона в 1993–2001 годах.

Во время выступления Путин обратил внимание на нежизнеспособность гегемоний. Он объяснил, что все попытки предписывать другим странам свои правила заканчиваются неудачей.

Президент напомнил о прошедшем пике могущества Соединенных Штатов и добавил, что не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром.