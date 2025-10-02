Путин назвал украинскую трагедию болью для всех

Президент России Владимир Путин назвал украинскую трагедию болью и для украинцев, и для русских. Такое заявление он сделал в ходе выступления на пленарной сессии XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Страшный пример и украинская трагедия. Это боль для украинцев и для русских, для всех нас. Причина украинского конфликта хорошо известна любому, кто взял на себя труд поинтересоваться предысторией его нынешнего, самого острого этапа. Не буду повторять, уверен, присутствующие в этом зале хорошо их знают и знают мою позицию по этому вопросу, я много раз ее формулировал», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что те, кто снабжал Украину оружием, подстрекал ее к конфликту с Россией и десятилетиями поощрял там национализм и неонацизм, не заботились ни о российских, ни об украинских интересах. Западу не жалко народа Украины, это для них расходный материал, добавил он.

«А могло ли быть иначе?.. Вернусь к тому, что говорил президент Трамп: он говорил, что, если бы он был у власти, этого можно было бы избежать. Я согласен с этим», — подчеркнул президент.

Путин также сказал, что Россия прошла через множество испытаний и благодаря богатому историческому опыту лучше подготовлена к сложным вызовам мировой обстановки. По его словам, враги не смогли подорвать единство российского общества.

Ранее Путин заявил, что Россия не проявит слабости и нерешительности. Об этом стоит помнить тем, кто стремится нанести ей стратегическое поражение. Глава государства пообещал, что страна ответит на милитаризацию Европы.