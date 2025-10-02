Путин анонсировал создание новых систем гиперзвукового оружия

У России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия. С таким заявлением выступил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства напомнил, что в России уже появилось гиперзвуковое оружие — «Кинжал», межконтинентальной дальности — «Авангард», высокотехнологичные системы «Орешник».

«У нас могут появиться и другие системы. Мы ничего не забыли из того, что планировали. Работа идет. Результаты будут», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что Россия уверена в своем ядерном щите. По его словам, тактического оружия у Москвы больше, чем у Вашингтона.

До этого Путин прокомментировал решение американской администрации о временном переименовании Министерства обороны в «Министерство войны».