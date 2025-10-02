«Возможность найти лучший баланс». Путин объяснил, для чего нужно повышение НДС
Путин заявил, что повышение НДС позволит удержать параметры экономики
Президент России Владимир Путин заявил, что возможное повышение НДС позволит сохранить макроэкономическую стабильность и создать условия для развития. Такое заявление он сделал в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Это даст возможность найти лучший баланс и Центральному банку при принятии решения по макроэкономическим вопросам, связанным с ключевой ставкой, и правительству по расходам бюджета, и удержать основные параметры», — сказал Путин.
Президент признал, что увеличение налоговой нагрузки отразится на экономическом росте. Однако он видит в этом решении потенциал для будущего развития страны.
Путин отметил важность координации действий между правительством и Центробанком. По его словам, такой подход позволит создать условия для дальнейшего развития экономики.
Также во время своего выступления, Путин отметил, что стремительные трансформации в мире могут привести к тому, что человечество окажется в роли стороннего наблюдателя за происходящими процессами.