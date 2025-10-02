«Возможность найти лучший баланс». Путин объяснил, для чего нужно повышение НДС

Президент России Владимир Путин заявил, что возможное повышение НДС позволит сохранить макроэкономическую стабильность и создать условия для развития. Такое заявление он сделал в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Это даст возможность найти лучший баланс и Центральному банку при принятии решения по макроэкономическим вопросам, связанным с ключевой ставкой, и правительству по расходам бюджета, и удержать основные параметры», — сказал Путин.

Президент признал, что увеличение налоговой нагрузки отразится на экономическом росте. Однако он видит в этом решении потенциал для будущего развития страны.

Путин отметил важность координации действий между правительством и Центробанком. По его словам, такой подход позволит создать условия для дальнейшего развития экономики.

Также во время своего выступления, Путин отметил, что стремительные трансформации в мире могут привести к тому, что человечество окажется в роли стороннего наблюдателя за происходящими процессами.