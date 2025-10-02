«Здесь дам очень много». Путин не стал подкреплять свой ответ выразительным жестом

Путин заявил, что не показал выразительный жест на «Валдае» только ради женщин

Президент России Владимир Путин сознательно отказался демонстрировать общеизвестный выразительный жест при обсуждении попыток «откусить» части российской территории. Обсуждение происходило во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент объяснил, что многие страны хотели бы поучаствовать в нанесении России стратегического поражения и поживиться за ее счет. Но этого, по его словам, не будет, он даже признался, что хотел бы сопроводить свои слова определенным жестом, но решил этого не делать.

«Хочется сделать такой выразительный жест, но здесь дам очень много», — заявил Путин.

Эта реплика вызвала одобрительную реакцию аудитории. Глава государства категорично заявил, что реализации подобных планов Россия не допустит.

Также Путин заявил, что попытки Запада нанести стратегическое поражение России изначально обречены на провал. Свой тезис президент подкрепил стихами Пушкина — и пояснил, что строки классика («Бородинская годовщина») актуальны и в нынешней международной ситуации.