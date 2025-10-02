«Две трети». Путин раскрыл ситуацию в Купянске

Путин сообщил о занятии российскими войсками двух третей Купянска

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные заняли две трети территории Купянска в Харьковской области. Выступление главы государства транслировала пресс-служба Кремля.

Западная группировка ВС России почти забрала две трети Купянска, центр уже в наших руках.

Путин добавил, что российские войска удерживают стратегическую инициативу на всех направлениях. Он отметил, что группировка «Центр» активно и эффективно действует в зоне СВО, ее бойцы вошли в город Красноармейск.

Кроме того, армия России вошла в Константиновку и Северск. Под полный контроль российских войск перешел Кировск в ДНР.

Россия контролирует почти 100% ЛНР, сообщил президент Путин. Он также констатировал, что потери ВСУ больше их возможности восполнить личный состав.

Ранее о неоспоримом продвижении ВС России в Купянске сообщали и военные эксперты.