Путин жестко ответил на выпад о «бумажном тигре»: что сказал президент России

Президент России Владимир Путин ответил на заявления о том, что Россию сравнивают с «бумажным тигром». Выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», он подчеркнул , что подобные аналогии лишены смысла.

Президент заметил, что Североатлантический альянс уже не скрывает своего участия и поставок вооружений украинским войскам.

Как объяснил Путин, Москва находится в состоянии конфликта, производит военную технику и противостоит не только Украине, но и всем странам НАТО, которые открыто поддерживают Киев.

Если мы <конфликтуем> со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и, значит, это «бумажный тигр», что тогда сама НАТО, она что тогда из себя представляет?

Глава государства указал, что на сегодняшний день российская армия является самой боеспособной — по выучке, тактике и поставке на линию боевого соприкосновения военной техники.

«Мы к этому [заявлению Трампа] относимся, знаете, очень спокойно», — добавил президент России.

Кроме того, добавил Владимир Путин, Россия производит свою военную технику сама. При этом с российскими силами в вооруженный конфликт вступили все страны НАТО.

Помимо техники с украинской стороны, есть западные инструкторы, принимающие участие в боях, констатировал Путин.

Модератор дискуссии напомнил, что в начале СВО «звучали мнения, что армия в некоторых моментах отстала». Глава государства объяснил, что никакого отставания не фиксировалось — «мы не отстали, а не видели некоторых вещей», объяснил президент.

Слова о «бумажном тигре» в адрес России уже дважды произносил глава США Дональд Трамп.