В ночь на 22 мая ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа, где мирно спали дети. Ранения получили десятки несовершеннолетних, есть погибшие. В Кремле назвали произошедшее чудовищным преступлением. Подробности — в материале 360.ru.

Что произошло в Старобельске Первым об атаке сообщил глава республики Леонид Пасечник, опубликовав пост в «Максе» в 08:40 по московскому времени. «Сегодня ночью произошла трагедия. ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям», — написал он. По словам Пасечника, на момент атаки в зданиях находились 86 детей возрастом от 14 до 18 лет. Некоторые из них оказались под завалами. На место ЧП оперативно прибыли спасатели, приступившие к разбору рухнувших конструкций, а также следователи, зафиксировавшие последствия ударов. «В результате произошедшего пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. <…> Количество погибших и пострадавших уточняется», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Правоохранители установили, что украинские боевики прицельно били по общежитию четырьмя беспилотниками самолетного типа. Следком завел уголовное дело о теракте.

Фото: глава ЛНР Леонид Пасечник

Сколько человек погибли и пострадали при атаке на колледж в ЛНР К 10 утра стало известно о первой жертве атаки. Из-под завалов колледжа в Старобельске достали тело одного погибшего. «На месте обрушения спасатели разбирают завалы вручную и с помощью инженерной техники. Извлечено тело одного погибшего и обнаружено местонахождение трех человек», — сообщили в пресс-службе МЧС. Однако после 10:30 специалисты ведомства были вынуждены приостановить поисково-спасательные работы. Причиной стала угроза повторных атак. В 10:47 уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что жертв атаки может быть больше. «По предварительным данным, четыре человека погибли. <…> Готовим официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека», — написала она в телеграм-канале.

Лантратова добавила, что пострадавшие и их близкие могут обратиться за оперативной помощью, позвонив на горячую линию омбудсмена по телефону: 8-800-707-56-67. По информации Минздрава ЛНР, общее число пострадавших при ударе ВСУ составило до 40 человек. Из них 14 подростков обратились за помощью к врачам. Реакция властей В Кремле произошедшее назвали чудовищным преступлением киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Это очередное преступление киевского режима. Удар по объекту образования, где дети и молодые люди. Это чудовищное преступление. Дмитрий Песков

По словам представителя Кремля, ответственные за атаку непременно должны понести наказание. Он добавил, что в настоящий момент в приоритете остается оказание помощи пострадавшим. «Сейчас самое главное — принять меры по разбору завалов и оказать помощь тем, кто еще под ними находится», — сказал Песков.

На удары ВСУ также отреагировали в МИД России. Посол по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что последствия для преступников неминуемы.

Нацисты, как загнанные крысы, пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей. Это военные преступления, за совершение которых наказание будет неотвратимым. Родион Мирошник

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя случившееся, подчеркнула, что ВСУ били по колледжу осознанно и целенаправленно. «Террористы бьют по детям, прицельно и с наслаждением. Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны», — сказала она.

Отдельно Захарова выразила возмущение равнодушием со стороны международного сообщества, которое закрывает глаза на злодеяния киевского режима, несмотря на очевидные факты. «Молчат все. Особенно живодерски это молчание демонстрируют те, кто регулярно заслушивает фейки Зеленского о якобы украденных Россией детях», — заключила представитель МИД.