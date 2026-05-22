Лантратова заявила о 4 погибших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР

Жертвами беспилотной атаки ВСУ на колледж в Старобельске, предварительно, стали четыре человека. Такие данные привела уполномоченный по правам человека Яна Лантратова .

«По предварительным данным, четыре человека погибли, 35 детей получили ранения разной тяжести», — подчеркнула она.

Лантратова добавила, что на место происшествия выехали сотрудники аппарата управления по правам человека ЛНР вместе с омбудсменом Анной Сорокой. Она уже начала подготовку официальных писем в ООН, ОБСЕ и Совет ООН по правам человека.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась равнодушной реакцией международного сообщества на произошедшее. Она сравнила ВСУ с нацистами времен Великой Отечественной войны, которые расправлялись со школьниками в Керчи.

Во время удара в общежитии находились 86 студентов от 14 до 18 лет. Пятиэтажное здание разрушилось до второго этажа. Сейчас спасателям пришлось приостановить разбор завалов из-за опасности повторной атаки.