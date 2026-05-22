МЧС приостановило работы в Старобельске из-за угрозы повторных атак

Поисково-спасательные работы на завалах общежития в Старобельске приостановили из-за угрозы повторных атак. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Ночью ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. В это время там находились 86 студентов от 14 до 18 лет.

Пострадали по меньшей мере 35 человек, и это число не окончательное. Один из находившихся в здании погиб. Под завалами еще могут оставаться люди. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, на месте работают следователи.

По предварительной информации, удары нанесли четырьмя беспилотниками самолетного типа. Обрушились три этажа здания.