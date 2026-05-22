ВСУ нанесли удар по колледжу в Старобельске 4 БПЛА самолетного типа

Украинские боевики прицельно ударили по общежитию Старобельского колледжа в ЛНР четырьмя беспилотниками самолетного типа. Об этом заявили в СК .

«В результате произошедшего пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Несколько человек, предположительно, находятся под завалами. Количество погибших и пострадавших уточняется», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В момент удара в общежитии находились 86 учащихся и один работник. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

В МЧС сообщили, что из-под завалов извлекли тело одного погибшего. Спасатели обнаружили местонахождение еще трех человек. По информации посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, под разрушенным зданием могут находиться до 18 пострадавших.