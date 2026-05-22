Из-под завалов колледжа в ЛНР извлекли тело одного погибшего

Из-под завалов атакованного ВСУ колледжа в Старобельске извлекли тело одного погибшего. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«На месте обрушения спасатели разбирают завалы вручную и с помощью инженерной техники. Извлечено тело одного погибшего и обнаружено местонахождение трех человек», — заявили в ведомстве.

Спасенных передали медикам. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник уточнил, что под завалами могут находиться до 18 пострадавших студентов и преподавателей.

«По словам очевидцев, на территории филиала — чудовищные разрушения. Главный удар был нанесен по зданию учебного корпуса и общежития филиала вуза», — пояснил дипломат.

При атаке ВСУ на колледж пострадали 35 человек. Из-под завалов спасатели вытащили троих. Мирошник назвал удар терактом и военным преступлением, пригрозив неотвратимым наказанием.