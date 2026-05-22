Захарова об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР: террористы с наслаждением бьют по детям

Удар ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР был целенаправленным. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Террористы бьют по детям, прицельно и с наслаждением. Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны», — сказала она.

Захарова также выразила возмущение равнодушной реакцией на происходящее со стороны международного сообщества.

По ее словам, живодерски молчат те, кто на регулярной основе заслушивает фейки главы киевского режиме Владимира Зеленского о якобы украденных Россией детях.

Ранее стало известно, что из-под завалов колледжа в ЛНР извлекли тело одного погибшего. Поисковые работы продолжаются.