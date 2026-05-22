Мирошник назвал терактом удар ВСУ по колледжу в ЛНР

Удар ВСУ по колледжу в Старобельске — террористический акт и военное преступление, наказание за которое будет неотвратимым. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник .

«Нацисты, как загнанные крысы, пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей. Это военные преступления, за совершение которых наказание будет неотвратимым», — заявил дипломат.

Он также назвал эту атаку террористическим актом, подвергающим опасности жизни детей.

При ударе по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета пострадали 35 человек. По словам главы республики Леонида Пасечника, всего в момент нападения там находились 86 детей от 14 до 18 лет.

По последним данным, спасатели вытащили из-под завалов трех человек. Их передали врачам.