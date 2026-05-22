Мирошник назвал терактом удар ВСУ по колледжу в ЛНР
Удар ВСУ по колледжу в Старобельске — террористический акт и военное преступление, наказание за которое будет неотвратимым. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Нацисты, как загнанные крысы, пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чем не повинных гражданских жителей. Это военные преступления, за совершение которых наказание будет неотвратимым», — заявил дипломат.
Он также назвал эту атаку террористическим актом, подвергающим опасности жизни детей.
При ударе по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета пострадали 35 человек. По словам главы республики Леонида Пасечника, всего в момент нападения там находились 86 детей от 14 до 18 лет.
По последним данным, спасатели вытащили из-под завалов трех человек. Их передали врачам.