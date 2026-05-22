Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске — это чудовищное преступление, за которое виновные должны понести наказание. Об этом заявил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это было очередное преступление киевского режима. Удар по объекту образования, где дети, молодые люди. Это чудовищное преступление. Ответственные за это преступление должны понести наказание», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что сейчас самое важное — разобрать завалы и оказать помощь пострадавшим.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила атаку на колледж в ЛНР с расправами нацистов над керченскими школьниками в годы Великой Отечественной войны. Она также возмутилась, что международное сообщество равнодушно отреагировало на трагическое происшествие.

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова уже начала подготовку официальных писем в ООН, ОБСЕ и Совет ООН по правам человека.