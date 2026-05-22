ВСУ ударили по общежитию колледжа в ЛНР, пострадали 35 человек

Ночью на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в «Максе».

«ВСУ прицельно ударили по спящим беззащитным детям. <…> В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек», — написал он.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Спасатели разбирают завалы, под которыми еще находятся дети. Поисковые работы продолжаются.

На место ЧП также прибыли следователи управления СК России по ЛНР, которые фиксируют последствия атак.

Ранее стало известно, что в Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю с мирным жителем. Мужчина получил тяжелые ранения.