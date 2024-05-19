Украинцы встали в пробках на границе с Польшей: при чем тут мобилизация, мнение политолога | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 15:16 Они ошибаются. Украинцы не найдут в Польше защиту от мобилизации Политолог Светов: Польша не спрячет украинцев от мобилизации Christian Thiel via www.imago-im/www.imago-images.de / Global Look Press

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Скопление автомобилей образовалось на границе с Польшей из-за желающих покинуть Украину. Это может быть связано со вступлением в силу закона о мобилизации. Но поляки не станут прятать своих соседей. Подробности — в материале 360.ru.

Ад на польско-украинской границе

По данным на 17 мая, во Львовской области на пунктах пропуска в Польшу в очередях встали 760 автомобилей и 25 автобусов. Больше всего машин скопилось возле КПП «Шегини», сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на Госпогранслужбу.

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О причинах массового выезда людей не сообщалось. Одновременно с этим авторы материала напомнили, что скопление автомобилей образовалось в преддверии 18 мая — в этот день на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации.

Unsplash

Ужесточение мобилизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости принятия закона о мобилизации на фоне проблем с комплектованием армии. Верховная рада приняла документ 11 апреля.

Закон ужесточил наказания для уклонистов и расширил подлежащие призыву категории лиц. Согласно новым правилам, мужчины призывного возраста обязаны в течение 60 дней обновить в военкомате свои данные. Нарушителей ждет штраф.

В случае отсутствия мужчины призывного возраста по месту жительства и невозможности вручить ему повестку военный комиссар вправе обратиться в полицию с требованием о задержании уклониста. Военкомы также могут инициировать через суд ограничение права таких людей на управление авто.

Теперь военнообязанные со статусом ограниченно годных должны повторно пройти врачебную комиссию. Туда же отправят мужчин, которые после февраля 2022 года получили инвалидность II и III групп.

Документ сокращает возможности получения отсрочки от службы для лиц, ухаживающих за инвалидами II и III групп. Обязанность по обеспечению прибытия украинцев в военкоматы возложили на местные власти и работодателей.

РИА «Новости»

Станут ли украинцы массово сдаваться в плен?

Ждать массовой сдачи украинцев в плен не стоит, рассказал 360.ru политолог, журналист Юрий Светов. Согласно опросам общественного мнения, большинство жителей страны заявили о готовности защищать Родину с оружием в руках.

«Массового отказа такого там нет. Есть большое количество людей, которые не хотят этого делать, но, тем не менее, сказать, что произошел перелом в общественном сознании украинцев, не приходится», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил об ожесточенности боев на линии боевого соприкосновения, где никто не капитулирует и не бежит. Некоторые сдаются в плен, но противостояние продолжается. Российские войска продвигаются в Харьковской области и встречают там ожесточенное сопротивление.

«Разве бои на других участках фронта стихли? Нет. Кто воюет, кто это делает? Это делают украинцы, которых мобилизовали. И сейчас бригады новые формируют, бросают их в бой <…> Мы должны трезво понимать, что пока, повторяю, перелома в сознании украинцев, что ими управляет преступная власть, которая готова продолжать [конфликт], нет. <…> Это полная аналогия с гитлеровской Германией», — сказал Светов.

РИА «Новости»

Германия терпела поражения на фронтах, но Адольф Гитлер организовал фольксштурм. Сейчас практически то же самое происходит на Украине.

«Шестнадцатилетние пацаны бились под Берлином, и сейчас такое же происходит. Да, кто-то хочет бежать, кто-то уходит. Но, я думаю, те, кто рассчитывает, что они в Польше найдут защиту от мобилизации, они ошибаются», — подчеркнул Светов.

Западные политики твердят, что ВСУ нужны бойцы, в связи с чем в Европе начнется отлов военнообязанных. В Польше и Германии уже заговорили об этом. По команде США европейцы заставят украинцев возвращаться домой.

«Но я подчеркиваю все время: давайте не питать иллюзий вот этих, что они сдадутся. Нет, мы должны победить, не ожидая того, сдадутся они или нет», — заключил политолог.

Накануне украинские дальнобойщики устроили гигантскую пробку из грузовых машин, чтобы выразить свой протест из-за нового закона о мобилизации. Акция прошла на дороге Киев — Одесса.