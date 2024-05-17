Украинские военкомы начнут набирать в ряды ВСУ преступников | 360°

17 мая 2024, 17:39
Украинские военкомы начнут набирать в ряды ВСУ преступников
Президент Украины Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в ряды ВСУ будут мобилизовывать преступников, которые отбывают наказание в тюрьмах. Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады.
Документ вступит в силу на следующий день после публикования — 18 мая. Согласно ему, призывать будут осужденных, которые совершили нетяжкие преступления.
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В законе прописали процедуру, в рамках которой для мобилизации потребуется согласие гражданина и успешное прохождение им медкомиссии. Для вхождения в ряды ВСУ также потребуется согласие командира подразделения.
Ранее глава горадминистрации Днепропетровска Борис Филатов заявил, что в сфере транспорта и ЖКХ в городе может произойти коллапс из-за ужесточения мобилизации. По его словам, будет «некому работать», он осудил принцип предоставления брони от призыва.
Владимир Зеленский
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