Украинские военкомы начнут набирать в ряды ВСУ преступников | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 17:39 Украинские военкомы начнут набирать в ряды ВСУ преступников Президент Украины Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных Официальный сайт президента Украины

Читать 360 в

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в ряды ВСУ будут мобилизовывать преступников, которые отбывают наказание в тюрьмах. Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады.

Документ вступит в силу на следующий день после публикования — 18 мая. Согласно ему, призывать будут осужденных, которые совершили нетяжкие преступления.

Реклама

В законе прописали процедуру, в рамках которой для мобилизации потребуется согласие гражданина и успешное прохождение им медкомиссии. Для вхождения в ряды ВСУ также потребуется согласие командира подразделения.

Ранее глава горадминистрации Днепропетровска Борис Филатов заявил, что в сфере транспорта и ЖКХ в городе может произойти коллапс из-за ужесточения мобилизации. По его словам, будет «некому работать», он осудил принцип предоставления брони от призыва.