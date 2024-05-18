«Это только начало». В Совфеде высказались о наступлении России под Харьковом | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 16:04 «Это только начало». В Совфеде высказались о наступлении России под Харьковом Сенатор Джабаров заявил, что наступление ВС России под Харьковом — только начало РИА «Новости»

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Наступление Вооруженных сил России на Харьковском направлении — это «только начало». Такое заявление сделал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в Telegram-канале.

«Наше наступление под Харьковом — это, полагаю, только начало. Уверен, что все исконно русские земли будут освобождены от неонацистов», — подчеркнул он.

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Сенатор также отметил, что с принятием закона об усилении мобилизации Украина превратилась в концлагерь.

Группировка «Север» за последнюю неделю взяла под контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области. Продвижение российских сил стало сюрпризом для всех. При этом армия России не стремится занять Харьков — бойцы отвечают на атаки ВСУ.

Ранее подпольщики прервали движение поездов со снабжением украинских боевиков в Харьковской области. Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что российская армия может создать такие условия, при которых ВСУ не смогут оборонять Харьков и оставят его.