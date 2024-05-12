Экс-бойцу ВСУ без ног вручили повестку в военкомат | 360°

Мир 12 мая 2024, 18:16 Экс-бойцу ВСУ без ног вручили повестку в военкомат «Страна.ua»: бывший украинский военный без ног получил повестку в военкомат Nathan Denette / Global Look Press

Читать 360 в

Бывший военнослужащий ВСУ Олег Симороз, лишившийся обеих ног, заявил, что получил повестку в военкомат, хотя его снимали с военного учета из-за инвалидности. Об этом сообщило местное издание «Страна».

«Это повестка, где мой родной Деснянский ТЦК (территориальный центр комплектования — прим. ред.), [заявляет], что я, согласно законам о воинской обязанности и мобилизации, должен явиться к ним», — рассказал Симороз.

Реклама

По его словам, дело разрослось уже на целый том разных военных документов. И все это при том, что мужчине приходилось являться в ТЦК как на работу.

«И есть штамп в моем военном билете об исключении с военного учета», — возмутился он.

Причем повестку Симорозу никто лично не вручал, ее просто прикрепили к квитанции на оплату коммунальных услуг.

Еще одно местное издание — УНИАН — уточнило, что Симороз в настоящее время находится не на Украине. Он уехал в США, где ему должны провести протезирование.

Несколькими днями ранее один из украинских Telegram-каналов сообщал о смерти военнообязанного в Саксаганском военкомате в Днепропетровской области Украины, где он проходил военно-врачебную комиссию перед отправкой в учебный центр.

Близким погибшего заявили, что причиной якобы стал приступ эпилепсии. Однако родные не поверили в это. По их мнению, мужчину могли избить.