Дальнобойщики заблокировали трассу в Киеве в знак протеста против нового закона | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 18:33 Дальнобойщики заблокировали трассу в Киеве в знак протеста против нового закона «Страна.ua»: украинские дальнобойщики устроили протесты из-за мобилизации РИА «Новости»

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Украинские дальнобойщики устроили гигантскую пробку из грузовых машин, чтобы выразить свой протест против нового закона о мобилизации. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Дальнобойщики устроили акцию протеста на трассе Киев-Одесса. Они вывели на дорогу десятки фур, образовав там огромную пробку», — указали авторы материала.

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Водители фур выступили против тотальной мобилизации, в рамках которой их могут задерживать во время пересечения границы. Под бронь от призыва дальнобойщики не попадают.

Согласно новому закону, бумажную повестку от военкомата будут считать врученной, даже если ее получателя не будет по месту жительства. В постановлении правительства Украины отметили, что документ могут вручать в круглосуточном режиме в общественных местах, пунктах пропуска через границу и учебных заведениях.