Польша решила вернуть на Украину потенциальных призывников | 360°

Мир 25 апреля 2024, 06:28 Польша решила вернуть на Украину потенциальных призывников Глава Минобороны Косиняк-Камыш: Польша поможет Украине вернуть призывников РИА «Новости»

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Поляков возмутило, что украинцы призывного возраста на фоне мобилизации остались за границей и пользовались соцпомощью. Правительство готово оказать содействие в их возвращении на Украину, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polsat News.

«Думаю, многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе, и слышат, сколько усилий нам приходится приложить, чтобы помочь Украине», — сказал он.

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Министр не уточнил, в какой форме пройдет «возращение», но пообещал ответить на запрос властей Украины по гражданам с просроченными паспортами. Владислав Косиняк-Камыш добавил, что Польша уже предлагала соседнему государству помощь в отправке подлежащих мобилизации беженцев.

Около 300 украинцев заблокировали пункт выдачи документов в Варшаве. Их пригласили за готовыми паспортами, но вместо них дали справки для пересечения границы.