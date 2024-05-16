Мир 16 мая 2024, 09:49 Пенсионерам в Херсоне заплатили за доносы на уклонистов РИА «Новости»: военкомы в Херсоне платили пенсионерам за адреса уклонистов РИА «Новости»

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Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки на Украине платили пенсионерам в Херсоне по 25 долларов за информацию о месте жительства каждого подлежащего призыву мужчины. Участники подпольного движения сообщили об этом РИА «Новости».

По их словам, военкомы с западной Украины подкупили херсонских пенсионеров. Они предложили деньги за адреса уклонистов.

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«За информацию о местах проживания в Херсоне лиц мужского пола, подлежащих мобилизации, предлагают по 25 долларов США за человека, то есть по тысяче гривен за одного мобилизованного», — сказал один из подпольщиков.

Некоторые украинцы, не желавшие служить в армии, пытались скрыться в Румынии. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что пограничники расстреляли десятки мужчин при попытке переплыть реку Тиса.