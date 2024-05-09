Польша вернула Украине уклониста, пытавшегося сбежать от мобилизации | 360°

09 мая 2024, 00:09
Польша вернула Украине уклониста, пытавшегося сбежать от мобилизации
«Страна.ua»: поляки вернули на родину украинца, пытавшегося сбежать от службы
Польша вернула на родину украинца, переплывшего реку Западный Буг и нелегально пересекшего границу, чтобы избежать мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на Западное управление Госпогранслужбы.
Польша выдала украинского военнообязанного в порядке реадмиссии. В бега подался, как выяснилось, 31-летний житель Сумской области. Его задержали польские правоохранители, передавшие мужчину пограничникам Волынского отряда.
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После возвращения на Украину сотрудники военкомата вручили ему повестку, а полицейские составили протокол об административном правонарушении.
«Аналогичное „двойное наказание“ настигло 26-летнего уроженца Донецкой области, который днем ранее попытался таким же способом попасть в Польшу», — уточнило издание.
Ранее польские пограничники задержали «российского дезертира» на границе с Белоруссией. Посольство РФ в Варшаве уже заявило, что направит консульский запрос по этому поводу.
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