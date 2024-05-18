Военкоматы на Украине начнут вручать повестки 24 часа в сутки | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 05:22 Военкоматы на Украине начнут вручать повестки 24 часа в сутки На Украине утвердили новый порядок вручения бумажных повесток по почте Freepik

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Бумажную повестку, отправленную по адресу, будут считать врученной даже если получатель отсутствует по месту жительства. Информацию об этом разместили в постановлении кабина государства, передало издание «Страна.ua».

«Повестки могут вручать круглосуточно по месту проживания, по месту работы, месту учебы, в общественных местах, общественных сооружениях, местах массового скопления людей, в ТЦК, на блок-постах и пунктах пропуска через границу», — сказано в публикации.

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Ранее глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко заявила, что бронь от мобилизации для букмекеров и курьеров отменили. По ее словам, такое решение приняли на фоне общественного резонанса.

Как отмечал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов, правительство Украины намерено провести тотальную мобилизацию в Славянске, Константиновке, Запорожье, Павлограде и Харькове.