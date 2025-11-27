Охота на «агента Кремля». Как слитые разговоры Уиткоффа должны были похоронить мирный план Трампа

Опубликованные агентством Bloomberg стенограммы российско-американских консультаций вызвали бурную реакцию на Западе. Спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа сделали козлом отпущения, обвинив в манипуляциях мнением начальника. Как приватные телефонные разговоры попали в СМИ, что на самом деле стоит за информационным вбросом и правда ли дело в Украине, разобрался 360.ru.

Фейковые стенограммы Bloomberg Сенсационные материалы вышли без указания источника, но выполняли задачу доказать, что мирный план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов создавался во время тайных переговоров Белого дома с Кремлем, причем основным идейным вдохновителем являлся Уиткофф. Утверждалось, что его пятиминутный разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым состоялся 14 октября. Американский дипломат на волне успеха с заключением соглашения по сектору Газа предложил поработать над аналогичным для Украины. Он якобы посоветовал до приезда украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом организовать звонок российского лидера Владимира Путина так, чтобы он поздравил президента США Дональда Трампа с урегулированием ситуации на Ближнем Востоке и предложил вернуться к разработке подобного соглашения по украинскому кризису.

«Я сказал президенту, что Российская Федерация всегда хотела мирного соглашения. Я так считаю. Я сказал президенту, что верю в это. <…> Я даже думаю, что, возможно, нам следует разработать мирное предложение из 20 пунктов, как мы это сделали в Газе», — сказал Уиткофф. Вторая стенограмма датировалась 29 октября. Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обсудили стратегию по презентации своей версии мирного плана американской стороне. Помощник президента опасался, что США могут изменить его в невыгодном для России ключе. Реакция на стенограммы Bloomberg Дмитриев назвал стенограмму разговора с Ушаковым фейком. Последний не был так прямолинеен, заявив, что некоторые утечки в СМИ о телефонных контактах носили фейковый характер. Ушакова удивило также, что западных журналистов заинтересовал обычный звонок между двумя российскими представителями. Что касается Уиткоффа, он подтвердил, что часто общается с дипломатом. «Я с Уиткоффом достаточно часто разговариваю, но суть разговоров, они закрытый характер носят, я не комментирую. Да никто не должен комментировать, собственно говоря», — сказал он журналисту Павлу Зарубину. Американские политики остро восприняли произошедшее. Уиткоффа объявили агентом Кремля и призвали уйти в отставку. «Очевидно, что Уиткофф всецело поддерживает русских. Ему нельзя доверять ведение этих переговоров. Разве российский платный агент сделал бы меньше, чем он?» — заявил конгрессмен-республиканец Джон Бэкон.

Член палаты представителей Брайан Фицпатрик назвал это «серьезной проблемой». Он призвал прекратить тайные встречи. За Уиткоффа вступился сын президента США Дональд Трамп — младший. Он припомнил медиа и дураков из глубинного государства, которые, судя по реакции, никогда не заключали успешных сделок. «Совершенно очевидно, что почти все критики Уиткоффа хотят провала любого мирного соглашения по Украине, чтобы можно было бесконечно продолжать эту войну. Хватит — значит хватит!» — заявил он. Кто мог слить телефонные разговоры Ушаков допустил, что кто-то передает журналистам переговоры, но «не мы». Позднее в разговоре со спецкорром «Коммерсанта» дипломат предположил, что кто-то мог подслушать звонки по WhatsApp*, потому что по закрытой связи утечек почти не бывает. «И Уиткофф точно не был заинтересован. Помните случай с Майклом Флинном? И тут могло быть то же самое. Когда хотят кое-кто сделать», — сказал он.

Спецпредставитель США Майкл Флинн ушел в отставку после того, как его разговор с послом России в США Сергеем Кисляком о ситуации на Ближнем Востоке и антироссийских санкциях опубликовали СМИ. Это произошло менее чем через месяц после вступления Трампа в должность президента, дипломат стал одним из фигурантов дела о российском вмешательстве в выборы.

Возможного выгодополучателя назвали в Госдуме. Член комитета по безопасности Адальби Шхагошев заявил РИА «Новости», что все могла подстроить британская разведка MI6. «Очередные попытки сорвать американские инициативы по Украине привели к простой доступной идее: дискредитации переговорщика. В экстренном порядке силами MI6 была запущена срочная разработка по Уиткоффу. Задача — лишить его главного переговорного ресурса: доверия Трампа», — сказал он. Цель вбросов Не преувеличивать значение таких публикаций призвал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Как и Ушаков, он не увидел в стенограммах чего-либо сенсационного. «Я бы не преувеличивал их значение — первое. Но то, что будет очень большое количество людей в разных странах, включая США, пытаться сорвать эти тенденции на выход в мирное русло — это однозначно, так будет», — сказал он журналистам. Сам Трамп тоже не нашел в слитых разговорах ничего критичного. По его словам, то, что делал Уиткофф, входило в стандартные обязанности переговорщика. По мнению президента, то же его спецпредставитель говорил украинской стороне, потому что каждая должна пойти на уступки и получить что-то взамен.

«Ему нужно продать Украину России. Вот что делает переговорщик. Нужно сказать: „Смотрите, они хотят этого“. Вам нужно убедить их в этом. Это очень стандартная форма переговоров», — сказал республиканец. Ушаков взглянул на ситуацию шире. По его мнению, публикация стенограмм направлена на срыв процесса восстановления российско-американских отношений в целом. «Вряд ли это делается для того, чтобы улучшить отношения. Они сейчас выстраиваются. Выстраиваются тяжело, выстраиваются путем такого рода контактов, в том числе по телефону», — сказал он. Зарубежная реакция Из американской прессы информационная бомба перекочевала в европейскую. Больше всего партнеров США смутила первая часть, инструктаж Уиткоффа российскому коллеге Ушакову. Главный обозреватель The Telegraph по иностранным делам Дэвид Блэр согласился с тем, что непубличные телефонные разговоры — это нормальная часть дипломатии. Но при этом недопустимо учить другу сторону манипулировать своим начальником, как, по мнению журналиста, поступил Уиткофф. «Это противоречит неписаным правилам не только дипломатии, но и здравого смысла. <…> Любой, кто читал опубликованную стенограмму разговора, не может не прийти к выводу, что в Уиткоффе русские нашли своего полезного идиота — он готов, желает и горит желанием помочь их замыслам», — сказал он.

Британский Daily Mail обратил внимание, что именно после телефонного разговора с Путиным, который якобы обсуждали Уиткофф и Ушаков, Трамп изменил мнение о поставках на Украину ракет Tomahawk. Он показался журналистам более нацеленным на немедленное прекращение огня, чем на снабжение украинской армии. Стенограммы Bloomberg вышли в день, когда Трамп объявил о большом прогрессе в переговорах и всего нескольких несогласованных пунктах мирного плана, обратило внимание французское издание Le Monde. Утечка, по мнению журналистов, раскрыла близость Уиткоффа к россиянам. «Это совпадение сделало разоблачения еще более неловкими», — заявил автор статьи. Трамп или Уиткофф: по кому удар В истории вокруг телефонных переговоров несколько плоскостей, заявил 360.ru политический советник и политический психолог Сергей Маркелов. По его мнению, стратегически этот слив призван показать закулисную игру, коридорную дипломатию между Россией и США.

И дело не в Уиткоффе. Не было бы Уиткоффа, был бы какой-нибудь другой Джон или другой парень. Сергей Маркелов Политический советник и политический психолог

Политолог назвал две фундаментальные особенности этой информационной кампании. Публикация переговоров выгодна, во-первых, тем, кто не хочет, чтобы переговоры в принципе проходили, во-вторых, желающим показать США зависимыми от России в этих переговорах. Дело не в Украине Многое, по мнению Маркелова, зависит от стороны, которая интерпретирует опубликованную информацию. Их четыре: европейская, украинская, американская и российская. Политолог сообщил, что европейцы презентуют стенограммы как признак того, что Украину и Европу бросают. Киевский режим использует это как повод не проводить переговоры. «Украине все, что будет откладывать ее ответственность за этот конфликт, все хорошо. То есть чем хуже ситуация между западными партнерами, в данном случае между Америкой и Европой, тем лучше для Украины — опять можно не принимать никакие решения, опять можно откладывать, пусть там старшие товарищи между сбой разбираются», — объяснил Маркелов.

Американские СМИ разделятся на два лагеря. Те, что обслуживают Белый дом, выставят ситуацию в том же ключе, что и Трамп — как естественный элемент переговорного процесса. «Антитрамповские ребята, в данном случае Bloomberg, идут по сценарию ослабления Трампа. Не только ослабления Трампа в украинском конфликте, <…> американской антитрамповской прессе плевать на эту украинскую историю, она у нее в 10-м ряду стоит. Им нужно показывать политическую недееспособность Трампа с точки зрения стратегии 2026 года: в ноябре будут выборы в сенат. Вот туда вся игра идет», — сказал политолог. Россия, по его мнению, могла бы воспользоваться ситуацией и использовать слив информации себе на пользу. Маркелов заявил, что утечка показала: главный враг Трампа не Россия, в данном случае его ослабляет Европа. Политолог заявил, что сильным ходом стал бы разворот этой ситуации как демонстрации раскола внутри Запада. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.