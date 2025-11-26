Ушаков назвал фейками некоторые утечки в СМИ о его разговорах

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что некоторые утечки информации о телефонных переговорах с американской стороной в СМИ являются фейковыми. Другие же он предпочел не комментировать, сообщило РИА «Новости» .

«Там есть утечки относительно телефонных контактов. Некоторые носят фейковый характер, другие я бы вообще отказался комментировать, поскольку мои разговоры с Уиткоффом носят закрытый характер», — сказал Ушаков журналистам.

Ушаков допустил, что он и Уиткофф обсудят по телефону утечку в СМИ о якобы их беседе.

Помощник президента также заявил, что утечки в СМИ о переговорах по урегулированию конфликта на Украине недопустимы. По его словам, речь идет о крайне важном вопросе.

Агентство Bloomberg опубликовало стенограммы двух телефонных разговоров. В одном якобы участвовали спецпосланник президента США и помощник президента. Разговор состоялся 14 октября.

Во второй беседе 29 октября участвовали спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков. Дмитриев заявил, что публикация — фейк.

Уиткофф, вероятно, прибудет в Москву на следующей неделе. Это стало возможным благодаря договоренностям между Россией и Соединенными Штатами. Как отметил Ушаков, в планах президента России Владимира Путина есть встреча со спецпосланником американского лидера.