В мирном плане по урегулированию украинского конфликта, который предложили США, предусмотрели возможность передать Киеву ракеты Tomahawk после окончания боевых действий. Об этом сообщил колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус.

Источники газеты завили, что в американской администрации признали недостаточную прочность гарантий безопасности Украины в новой версии соглашения. По их мнению, президент Дональд Трамп также может пересмотреть положение, касающееся ограничения численности ВСУ.

Собеседники Игнатиуса добавили, что отправку киевскому режиму ракет Tomahawk рассматривают как альтернативу размещению европейских войск на территории страны. Якобы они послужат как «сила сдерживания» после прекращения огня.

«Суверенитет Украины ни при каких обстоятельствах не может быть поставлен под угрозу. Это открыло бы шлюзы в Европу. Мы не хотим распада Украины», — заявил WP один из чиновников.

Он добавил, что в администрации Трампа также планируют продолжать передавать Украине разведданные и готовы обсуждать мирный план. Кроме того, США хотят убедить украинские власти и их союзников, что представленное главой Белого дома соглашение не настолько пророссийское, как кажется.