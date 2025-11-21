Основой мирного плана США по Украине стало соглашение по сектору Газа

CNN: США привлекут ближневосточные страны для мирного соглашения по Украине

США рассматривают возможность непубличного участия Катара и Турции в реализации мирного плана по Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал CNN .

Собеседники журналистов пояснили, что ближневосточные страны сыграли большую роль в прекращении боевых действий в секторе Газа. Поэтому за основу рамочного соглашения взяли договор между Израилем и ХАМАС.

«Трамп дал понять, что хочет ускорить сроки прекращения боевых действий. Белый дом рассчитывает, что Россия и Украина проведут сделку до конца года», — заявили источники.

Они добавили, что несколько высокопоставленных чиновников администрации рассмотрели привлечение иностранных посредников, которые помогали вести переговоры, связанные с Газой, включая Катар и Турцию. Эти страны сыграют заметную, но закулисную роль.

Рамочное соглашение США предусматривает, что за режимом прекращения огня и соблюдением гарантий станет следить возглавляемый Трампом «Совет мира», который уже взял под контроль ситуацию в Газе, уточнили журналисты со ссылкой на копию документа.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что работа над мирным планом США продолжалась около месяца. Она подчеркнула, что его создавали посланник президента США Стивен Уиткофф и глава Госдепартамента Марко Рубио.

«Эта работа все еще идет и план постоянно меняется», — добавила представитель Белого дома, не раскрыв подробности.

Источники The Washington Post заявили, что американская администрация рассмотрит запрошенные Украиной изменения по некоторым пунктам соглашения.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина и европейские союзники отклонили большую часть пунктов мирного плана США. По данным авторов, лидеры Франции, Германии и Великобритании выступили против сокращения ВСУ и потребовали оставить украинские войска способными защищать страну.