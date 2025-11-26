Кремль подтвердил сообщения о намеченной встрече Путина с Уиткоффом

В России действительно планируют принять спецпосланника Стива Уиткоффа на следующей неделе. Об этом журналисту «России 1» Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что президент Владимир Путин собирается встретиться в Москве с Уиткоффом для обсуждения урегулирования украинского конфликта.

«Да, мы ожидаем такой визит и ожидаем подробных контактов с президентом», — уточнил Песков.

На вопрос о том, приедет ли в Россию премьер Венгрии Виктор Орбан, как об этом пишут в западной прессе, представитель Кремля не ответил.

«По мере готовности этих контактов мы будем так же вас информировать», — объяснил он.

Информацию о готовящейся поездке Уиткоффа в Москву подтвердил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, вместе со спецпосланником США в страну прибудут представители администрации США, «которые имеют отношение к украинским делам».