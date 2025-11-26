Сегодня 22:27 Парад, распродажи и помилованная индейка. Как в США отмечают День благодарения 0 0 0 Фото: Jimin Kim / www.globallookpress.com Интересное

США

Праздники

Дональд Трамп

История

Президент США Дональд Трамп надеялся, что его мирный план по Украине подпишут на День благодарения. Это давний американский праздник с индейкой в главной роли в 2025 году выпал на 27 ноября. Жителей Штатов ждут традиционные, хоть и не соответствующие реальности блюда «кухни пилигримов», яркие зрелища и старт распродаж.

История Дня благодарения История американского Дня благодарения началась в 1620 году. Пилигримы на корабле Mayflower преодолели штормовой океан и морозным ноябрьским днем высадились в нынешнем штате Массачусетс. Однако больше половины этой колонии не пережили суровую зиму и умерли от холода, голода и болезней.

Фото: Ken Welsh / www.globallookpress.com

Горстка выживших не погибла только благодаря индейцам патуксетам. По иронии судьбы, именно это племя одним из первых на свою беду столкнулось с европейскими колонистами. В 1614 году некий Томас Хант из экспедиции капитана Джона Смита (это его спасла юная Пакахонтес в 1607-м) похитил 20 индейцев и продал их в рабство. Одним из пленников Ханта был патуксет по имени Тисквантум, которого прозвали Сквонто. Ему повезло: парень отделался обращением в христианство, скитаниями в Испании и Лондоне, где сносно научился языку бледнолицых. Нанявшись переводчиком в экспедицию на остров Ньюфаундленд, индеец вернулся домой, но его деревня была мертва: всех убили эпидемии.

Фото: Тисквантум (Скванто) в представлении авторов учебника «Преподавание сельского хозяйства в средней школе», 1911 год / Публичное достояние

Так Тисквонтум прибился к пилигримам, которые как раз обосновались на его земле и назвали свое поселение Плимутом. После тяжелой зимы индеец помогал им обрабатывать землю и учил правильно удобрять местные культуры, показал хорошие места для рыбалки, служил проводником и переводчиком, помог договориться с племенем вампаноагов. Осенью колонисты удивились неожиданно богатому урожаю. Первый губернатор переселенцев колонистов предложил провести день принесения благодарности Господу. На праздничный ужин пригласили около сотни индейцев во главе с вождем. Гости принесли к столу четырех индеек. Эта совместная трапеза и была первым празднованием Дня благодарения.

Фото: «Первый День благодарения. 1621 год», картина Жана Леона Жерома Ферриса, около 1912–1915 годов / Публичное достояние

Что едят на День благодарения День благодарения для американцев — семейный праздник: это повод всей родне собраться под одной крышей за столом на торжественный ужин. Главным блюдом выступает индейка. Ее запекают, нафаршировав хлебом с сельдереем и луком, колбасой, каштанами или потрохами птицы, даже апельсинами, кому как вкуснее. Плюс кисло-сладкий соус к птице.

Фото: Индейка ко дню благодарения. gourmet-vision / www.globallookpress.com

Иногда начинка подается отдельно как гарнир, а еще непременно должно быть нежное пюре из картофеля с добавлением сливочного масла и молока. Все это можно поливать соком запеченной индейки. Также в меню — початки кукурузы или кукурузный хлеб, запеченный батат и запеканка из зеленой фасоли. Десерты: тыквенный и ореховый пироги (можно по отдельности, а можно оба сразу). Запивают все это пиршество яблочным сидром либо пивом. Разумеется, не обязательно, чтобы все блюда были на столе, можно ограничиться одним или несколькими. Также не возбраняется ставить на стол другие снедь и питье. Главное — не забыть произнести слова благодарности Богу, отцам-пилигрмам, родителям, природе. Словом, сказать «спасибо» кому угодно за кров и еду (если они есть, конечно).

Фото: Семья приносит благодарение за праздничным столом, Пенсильвания, 1942 год / Публичное достояние

Мифы о Дне благодарения Вот только историки говорят, что описанная пастораль первого Дня благодарения едва ли была на самом деле. Начать с того, что колонистов было не больше полусотни, так что едва ли они стали бы приглашать почти вдвое больше индейцев. Возможно, несколько из них действительно попали на праздник, но пришли они в поселение, чтоб выяснить, по какому поводу шум и стрельба. То же касается традиционных праздничных блюд, которые принято непременно подавать на стол, — якобы они были на Дне благодарения у первых переселенцев. Сомнительно, чтобы случайно пришедшие индейцы прихватили с собой на разведку индюшек. О них, кстати, нет никаких упоминаний и в воспоминаниях колонистов. К тому же охотиться на этих птиц тогда было довольно трудно.

Фото: Дикие индейки. Craig Lovell / www.globallookpress.com

Любой праздничный пирог тоже можно вычесть: в 1621 году у пилигримов просто не было пшеничной муки и масла. А еще в те времена в Новую Англию пока не привезли с юга пекан и сладкий картофель — это случилось в конце XIX века. Со сладостями дело тоже не сложилось, эту деталь привнесла писательница Джейн Остин со слов семейных преданий. Ближе всего к реальности рагу с мясом оленей. Также могли подаваться кукурузная мука, тыква и клюква. А еще суккоташ — блюдо из кукурузы, фасоли или других бобов, иногда с помидорами, зеленым или красным сладкими перцами. Кстати, благодаря простым, доступным и дешевым ингредиентам это овощное рагу было популярно во времена Великой депрессии в США.

Еще одно разоблачение. Сегодня пилигримов принято изображать в неизменных шляпах с пряжкой на тулье. Однако эта деталь была вымышленной, как рога на шлемах викингов, и так же прочно въелась в поп-культуру.

Традиции Дня благодарения Чаще всего американские семьи полным составом посещают церковные службы, смотрят приуроченные к празднику спортивные мероприятия. Кстати, на ужин можно пригласить одиноких друзей. Впрочем, с недавнего времени такие люди предпочитают объединяться в сообщества и устраивать совместные вечеринки, иногда это просто онлайн-застолье. Еще одна традиция — школьные представления в честь Дня благодарения. Обычно это небольшой спектакль на тему дружбы пилигримов и коренных американцев. В свое время создатели фильма «Семейные ценности Аддамсов» хорошо обыграли эту «дружбу» с помощью Уэнсдей, которая напомнила о насилии, болезнях и убийствах, что принесли с собой европейские поселенцы.

Фото: Кадр из к/ф «Семейные ценности Аддамсов». CAP/TFS / www.globallookpress.com

Обычно главной изюминкой Дня благодарения становятся парады. Это повелось с XX века — первой организовала шествие сеть универмагов Gimbels в Филадельфии в 1920 году. Затем новинку подхватила и продолжает до сих пор сеть кофеен с пончиками Dunkin’ Brands. Скоро и другие бизнесмены быстро оценили прекрасную идею рекламы. В 1924-м традицию поддержали Нью-Йорк и Детройт с помощью сети универмагов Macy’s и JL Hudson Company соответственно. Далее, спасибо торговой сети Marshall Field, присоединился Чикаго, а за ним Новый Орлеан и Хьюстон. Удивительно, но в Плимуте парады начали проводить лишь с 1996 года.

Фото: Парад ко Дню благодарения в Нью-Йорке, 2018 год. Luiz Rampelotto / www.globallookpress.com

Если парады это изюминка Дня благодарения, то главная его прелесть — скидки. Ведь следующий день после праздника — та самая «Черная пятница»: начало сезона рождественских распродаж. Покупатели загодя устраиваются перед компьютерами или у дверей магазинов, чтобы первыми прорваться к покупкам по бросовым ценам. Самым доброй из традиций праздника можно смело назвать благотворительные бесплатные столовые и пикники для малоимущих и бездомных. Множество американцев жертвуют деньги, идут волонтерами — закупают, готовят и раздают еду, моют посуду. Миллиардер Илон Маск показал этому отличный пример, правда, только в кино.

Фото: Илон Маск работает в благотворительной столовой, сериал «Теория большого взрыва» / «ВКонтакте»

Помилование индейки Начиная с XIX века ко Дню независимости в Белый дом принято было отправлять почетный подарок для президента — индейку. Птицу, конечно, выбирали побольше и покрасивее. Но эта история была неофициальной — жест доброй воли отдельных фермеров (которые страшно этим гордились). Традицию закрепили при президенте Гарри Трумэне — ему с помпой поднесли индейку от союза птицепроизводителей. Так из года в год на лужайке перед Белым домом американский лидер получал для «кулинарных целей» индюка породы «широкогрудая белая». Обычно его средний вес — около 20 килограммов. Кстати, на всякий случай всегда готовили дублера — «вице-индейку».

Фото: Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп и помилованный индюк по кличке Гоббл, Вашингтон, 25 ноября 2025 года. IMAGO/Jim LoScalzo — Pool via CN / www.globallookpress.com

Но не все президенты покушались на птичьи жизни. Есть история, что еще Линкольн по просьбе своего сына отпустил индейку, предназначенную на День благодарения. Джон Кеннеди в 1963 году тоже оставил подаренную птицу в живых. Рональд Рейган поступал аналогично. Традицией помилование индейки стало при Джордже Буше — старшем в 1989 году. Теперь накануне праздника каждый президент США зачитывает указ о даровании жизни птице. Ее, как и дублера, отправляют на постоянное место жительства в зоопарк. Нынешнюю «звезду» — индюка Гоббла — сошлют в Университет штата Северная Каролина.