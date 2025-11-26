Сын Трампа поддержал Уиткоффа после слива записей его разговоров

Сын президента США Дональд Трамп — младший поддержал спецпосланника США Стива Уиткоффа после того, как была опубликована расшифровка его переговоров с российской стороной о мирном плане по Украине. Об этом сын президента написал в социальной сети Х.

«Совершенно очевидно, что почти все критики Уиткоффа хотят провала любого мирного соглашения с Украиной. <...> Хватит!» — написал Трамп-младший.

Он согласился с мнением пользователя Х, который утверждал, что публикация записей переговоров Уиткоффа направлена на срыв мирного соглашения по Украине.

Bloomberg 26 ноября обнародовал две стенограммы разговоров. Первая состоялась 14 октября между Уиткоффым и помощником президента Юрием Ушаковым. Вторая — 29 октября между спецпредставителем российского президента Кириллом Дмитриевым и Ушаковым.

По данным агентства, встреча Ушакова и Уиткоффа заняла чуть больше пяти минут. Спецпосланник Трампа предложил провести телефонный разговор между президентами России и США до визита Зеленского в Вашингтон. Он также описал, как должен выглядеть мирный план.

Ушаков назвал фейками некоторые утечки в СМИ о его разговорах. Он также подчеркнул, что сливы данных о переговорах по урегулированию конфликта на Украине недопустимы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что звучащие в США призывы уволить Уиткоффа направлены на срыв мирных переговоров по Украине. Он добавил, что сейчас намечается серьезный прогресс касательно завершения украинского кризиса, но подчеркнул, что делать выводы о скором завершении конфликта на Украине преждевременно.