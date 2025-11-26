Песков объяснил нападки на Уиткоффа попыткой сорвать переговорный процесс по Украине

Звучащие в США призывы уволить спецпосланника Стива Уиткоффа направлены на срыв мирных переговоров по Украине. Об этом журналисту «России 1» Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он прокомментировал нападки против американского спецпосланника.

«Ничего там страшного такого нет. И те голоса, которые появляются сейчас и просят уволить Уиткоффа, нацелены прежде всего на то, чтобы сорвать те скромные тенденции к выходу на урегулирование, мирные переговоры», — уточнил представитель Кремля.

Песков добавил, что сейчас намечается серьезный прогресс касательно завершения украинского кризиса.

«Конечно, будет появляться много людей, которые не будут гнушаться ничем, чтобы этот процесс сорвать», — подчеркнул он.

Ранее Россия и США договорились о визите Уиткоффа и других американских дипломатов в Москву. Они приедут в российскую столицу на следующей неделе, подтвердил помощник президента Юрий Ушаков.