Помощник Трампа ратует за Россию? Пресса вскрыла шокирующую правду о мирном плане по Украине

Спецпосланник Трампа Уиткофф мог прямо рекомендовать российской стороне переговорить с Трампом до его беседы с Зеленским по ракетам Tomahawk. Расшифровку беседы между Уиткоффом и Ушаковым опубликовало Bloomberg , спецпредставитель президента России Дмитриев уже назвал ее фейком.

Агентство уверяет, что 14 октября Уиткофф позвонил Ушакову и рассказал, что глубоко уважает Владимира Путина. Посланник американского президента напомнил, что Зеленский вскоре посетит Белый дом. Затем он предложил, чтобы Владимир Путин переговорил с Трампом перед этой встречей.

В ходе беседы, по версии Bloomberg, Уиткофф дал несколько рекомендаций по беседе с Трампом. Он также рассказал о плане мира по Газе из 20 пунктов.

«Вот что, я думаю, было бы потрясающе. Может быть, он скажет президенту Трампу: знаете, Стив и Юрий обсудили очень похожий 20-пунктный план мира, и это могло бы быть чем-то, что, как мы думаем, могло бы немного сдвинуть дело», — якобы добавил Уиткофф.

Редакция агентства отмечает, что примерно в начале ноября в администрации Трампа появился мирный план по Украине из 28 пунктов. Bloomberg не называет ни источников своей информации, ни того, какими вообще предложениями могла Россия поделиться с США.

Глава РФПИ Дмитриев позднее отметил, что «чем ближе мир, тем отчаяннее действуют поджигатели войны». Информацию Bloomberg чиновник назвал ложью.