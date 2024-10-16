НАТО испугался. Запад не станет всерьез рассматривать «затейки» Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский на выступлении в Верховной раде озвучил «план победы» — тот самый, увидев который президент США Джо Байден отказался лететь на встречу «друзей Зеленского» на базе Рамштайн. Бывший комик заявил, что Украина воюет с тремя странами: Россией, Ираном и Северной Кореей. А одним из пунктов плана он назвал приглашение государства в НАТО до окончания конфликта. Но Украину не примут в альянс ни в коем случае, заявил 360.ru политолог Вадим Сипров.

Готов ли Запад «вписаться» в план Зеленского «Мирный план» Зеленского неисполним, он имеет одну очень большую уязвимость, подчеркнул эксперт. В свете последних изменений, которые вносятся в российскую ядерную доктрину, принятие Украины в НАТО приведет к войне между РФ и альянсом. Кроме того, на территории новых регионов — в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — находятся украинские войска, напомнил Сипров. «Дело в том, что если Украину Запад и пригласит в НАТО, то это моментально в России могут расценить как повод к войне. <…> НАТО эта война не нужна. <…> НАТО включил заднюю. Байден отказался участвовать в конференции в Рамштайне, где должны были обсуждать оказание дальнейшей военной помощи Украине, в том числе и поставки дальнобойных ракет. В общем, натовцы сдали назад. Они поняли, что дело пахнет глобальным столкновением», — подчеркнул специалист. По его словам, альянс не будет рассматривать «тухлый план» Зеленского и его «затейки». «Это хотелки. <…> Не будет сейчас Запад принимать Украину в НАТО ни в коем случае. Существует заблуждение, и многие эксперты его повторяют, что страна, которая ведет военные действия, либо имеет неурегулированные территориальные споры с другими странами, не может вступить в НАТО. Ничего подобного в уставе НАТО нет. Условно говоря, Украину могут принять в НАТО буквально завтра», — добавил эксперт. Но существуют ограничения военно-политического характера — это принцип коллективной ответственности для стран, которые входят в недружественные России альянсы, объяснил Сипров.

Фото: Unsplash

Как заявление Зеленского о трех врагах связано с выборами в США В США сейчас сильно озабочены тем, кто станет их новым президентом — ситуация меняется в пользу республиканца Дональда Трампа. Он начал отыгрывать те позиции, которые потерял в августе после назначения кандидатом Камалы Харрис и выхода Байдена из президентской гонки. «Плюс еще фактор поддержки американцами государства Израиль делает украинскую историю абсолютно бесперспективной и проблемной для Америки. По крайней мере, до инаугурации следующего президента, будь то Дональд Трамп или Камала Харрис, это уже неважно. Украиной заниматься в Америке всерьез никто не будет», — считает Сипров. Что касается слов Зеленского о войне с Ираном и Северной Кореей — это западная политическая традиция, объяснил эксперт. «Чуть что, в качестве пугала [использовать] Корейскую Народно-Демократическую Республику и Иран. На самом деле оснований для подобного рода действий, пугания людей Ким Чен Ыном, иранскими аятоллами, нет. Дело в том, что режимы в Исламской Республике Иран и КНДР сохранили свой суверенитет, сохранили независимость, демонстрируют нежелание следовать в мейнстриме американской политики», — отметил специалист. Именно поэтому на Западе их используют в качестве жупела. На самом деле Иран и КНДР не обладают достаточными ресурсами для причинения ущерба США, исключая те случи, когда американцы попытаются вторгнуться на их территорию.

Это пропагандистский миф. Зеленский сейчас пытается использовать этот пропагандистский миф. Хватается за соломинку, образно говоря, и пытается продать Западу то, что на Западе и сочинили. Отсюда же и все эти байки про то, что того и гляди северокорейские военнослужащие будут принимать участие в специальной военной операции. Вадим Сипров политолог

У России нет необходимости привлекать к участию в СВО военных из КНДР. Это касается и Ирана — РФ наладила собственное производство БПЛА, дефицит которых раньше компенсировала за счет союзников. «Мы с задачами спецоперации, я думаю, справимся сами. А гражданин Зеленский занимается своим любимым делом, то есть пиаром. <…> Фронт пришел в движение, где-то на полгода их хватит, а дальше фронт сыпаться начнет», — заключил Сипров.

Фото: РИА «Новости»

Почему Шольц заговорил о контактах с Путиным Канцлер Германии Олаф Шольц 16 октября заявил о готовности обсудить с президентом России Владимиром Путиным разрешение украинского конфликта. На то есть множество причин, рассказал политолог. ФРГ имеет в своем распоряжении крылатые ракеты Taurus с очень хорошими характеристиками. Шольц намного раньше остальных западных политиков не только не разрешил ВСУ бить вглубь России, но и отказался поставлять на Украину ракеты. «Сейчас он прекрасно понимает, что в Германии находится наибольшее количество потенциальных целей на европейском театре военных действий. В случае, если ситуация дойдет до военного кризиса с Россией, в Германию прилетит в первую очередь и сильнее всего. Это основная причина», — объяснил Сипров. Также существуют внутриполитические причины, начиная от усиления партий консервативного и социалистического толка, заканчивая катастрофической ситуацией в немецкой экономике. В ФРГ устойчиво падает ВВП, схлопывается реальный сектор, а по итогам третьего квартала Германия побила рекорд по банкротству коммерческих предприятий.

Поэтому Шольц сейчас будет крутиться просто как уж на сковородке, но отмахиваться и отнекиваться от инициатив, которые исходят со стороны ястребов из блока НАТО, и постарается всеми силами дистанцироваться от какого-либо участия в украинском конфликте. Зеленский стал для него не просто рискованным попутчиком, но еще и слишком тяжелым грузом. Вадим Сипров политолог

Фото: РИА «Новости»

Инициативы Шольца говорят о том, что он готов скорректировать свою политику. «Естественно, в Москве вряд ли с ним будут разговаривать. Все прекрасно понимают, что этот политик несубъектен, поэтому разговаривать мы уже будем в следующем году и со следующим президентом Соединенных Штатов Америки», — заключил политолог. Американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер ранее заявил, что практически все западные политики уже смирились с поражением Украины. Многие из них пока не готовы говорить об этом публично.