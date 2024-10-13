Шольца призвали отказать США в размещении долетающих до России ракет

Канцлер Германии Олаф Шольц согласился через два года разместить на своей территории американские ракеты средней дальности, способные ударить по России. Об этом сообщила телевизионная служба новостей Tagesschau.
Впервые канцлер объявил о развертывании сил в июле в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне. Он одобрил размещение новых американских ракет средней дальности и крылатых ракет. Три системы появятся в Германии в 2026 году.
Решение Шольца вызвало негодование даже у его однопартийцев. Председатель парламентской группы Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених предупредил об угрозе непреднамеренной военной эскалации. Премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке призвал к более широкому обсуждению вопроса. Сам канцлер пока воздержался от правительственных заявлений на эту тему.
Партия «Левые» решила внести в бундестаг резолюцию против размещения американских ракет, сообщили «Известия». Политики призвали Шольца отказаться от ошибочного решения.
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