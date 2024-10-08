МИД объяснил, зачем Россия обновляет ядерную доктрину

В военно-техническом аспекте НАТО идет по пути повышения роли ядерного оружия в стратегии альянса, поэтому Россия учитывает эти риски и обновляет собственную ядерную доктрину. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«Факт остался фактом: в военно-техническом, политическом и концептуальном смыслах ядерные страны НАТО идут по пути увеличения роли ядерного оружия в стратегии альянса», — отметил он.

Дипломат напомнил, что некоторое время назад бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также говорил про необходимость модернизации ядерного оружия, в том числе размещенных в европейских странах американских авиабомб.

«Мы учитываем совокупность факторов, оказывающих влияние на нашу обороноспособность и безопасность, а также стратегическую стабильность. С этой целью сейчас обновляются основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания», — подчеркнул Грушко.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков пообещал, что Россия зеркально ответит на ядерные испытания США.