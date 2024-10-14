«Они грешны». Европу призвали остановить, пока та не начала третью мировую войну

Запад «гонит» третью мировую войну, поэтому европейцев надо остановить. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

«Европейцы за прошлый век развязали две чудовищные войны. Они грешны перед всем человечеством и богом. И сейчас гонят третью. Мы должны их остановить и наказать», — высказался он.

Караганов назвал Европу исчадием ада. Он призвал сделать все, чтобы от Запада не исходила никакая угроза.

По его мнению, европейские страны «отползут», если в российской ядерной доктрине указать возможность бить ядерным оружием в ответ на любые удары по территории РФ. Однако Караганов выразил надежду на то, что ядерное оружие применять не придется, потому что в противном случае могут погибнуть много невинных людей.