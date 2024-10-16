Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине

Фото: РИА «Новости»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщило ИА «Регнум».

Глава немецкого правительства выступил в Бундестаге и заявил о необходимости участия России в конференции по Украине.

«В этой связи правильно то, что, когда нас спрашивают, будем ли мы говорить с российским президентом, мы отвечаем да, и это так», — подчеркнул канцлер.

Ранее газета Die Zeit сообщила о планах Шольца провести телефонный разговор с Путиным в преддверии саммита «Большой двадцатки». Немецкая сторона пока не отправляла России соответствующий запрос. Если переговоры состоятся, канцлер ФРГ станет первым западным лидером, который позвонит Путину за последние полтора года.

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